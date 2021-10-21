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Актрису отправили в колонию после пародии на генерала МВД

Елена Прошина
47 минут назад

Уссурийский районный суд вынес приговор 43-летней актрисе Ларисе Кривоносовой, которая спародировала официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк в нескольких выпусках интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Как сообщает AmurLife, женщина проведет три месяца в колонии общего режима за неоднократное несоблюдение административных ограничений.

Сделавшую пародию на Ирину Волк актрису отправили в колонию
Фото: YoutubeYoutube

В апреле 2017 года Кривоносова вышла из колонии в Хабаровском крае по УДО – там женщина отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2020 году за ней установили административный надзор из-за нарушения общественного порядке. В частности, Ларисе запретили покидать дом ночью, выезжать за пределы округа и обязали отмечаться в полиции.

Актриса получила 10 суток за пародию на генерала МВД

Однако Кривоносова игнорировала ограничения, из-за чего против неё возбудили уголовное дело по ст. 314.1 УК РФ («Неоднократное несоблюдение административных нарушений»). Суд приговорил женщину к трем месяцам колонии.

Всего у женщины семь судимостей, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и угрозы убийством.

В сентябре Кривоносову признали виновной за ношение полицейской формы – в ней Лариса спародировала генерал-майора Ирину Волк для ролика. Также тогда ей назначили десять суток ареста из-за того, что она систематически нарушала запрет покидать постоянное место жительства ночью и не являлась на слушания в мировой суд.

Происшествия,Ирина Волк,ФСИН,МВД,
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