Сделавшую пародию на Ирину Волк актрису отправили в колонию

Уссурийский районный суд вынес приговор 43-летней актрисе Ларисе Кривоносовой, которая спародировала официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк в нескольких выпусках интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Как сообщает AmurLife, женщина проведет три месяца в колонии общего режима за неоднократное несоблюдение административных ограничений.

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В апреле 2017 года Кривоносова вышла из колонии в Хабаровском крае по УДО – там женщина отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2020 году за ней установили административный надзор из-за нарушения общественного порядке. В частности, Ларисе запретили покидать дом ночью, выезжать за пределы округа и обязали отмечаться в полиции.

Однако Кривоносова игнорировала ограничения, из-за чего против неё возбудили уголовное дело по ст. 314.1 УК РФ («Неоднократное несоблюдение административных нарушений»). Суд приговорил женщину к трем месяцам колонии.

Всего у женщины семь судимостей, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и угрозы убийством.