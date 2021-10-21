В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.31
Войти в почту

В Турции во время шторма утонул российский турист

Lenta.ru
18 минут назад

Российский турист пошел купаться во время шторма на море в турецкой Анталье и утонул. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство России.

В Турции погиб российский турист
Фото: Ekaterina Anchevskaya / ReutersEkaterina Anchevskaya / Reuters

Отмечается, что российский гражданин 1982 года рождения, чье имя не раскрывается, отправился купаться во время непогоды на море и пропал. Позже его тело нашли турецкие правоохранительные органы.

Российское диппредставительство уведомили о происшествии. Его обстоятельства выясняются. В настоящее время генконсульство России вместе с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего занимаются вопросами репатриации.

Ранее в октябре сообщалось, что двое российских туристов, отдыхавших в Абхазии, пошли купаться в море во время шторма в Гагре и утонули. Уточнялось, что россияне плавали во время семибалльного шторма.

Происшествия,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители