В Турции погиб российский турист

Российский турист пошел купаться во время шторма на море в турецкой Анталье и утонул. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство России.

Фото: Ekaterina Anchevskaya / Reuters Ekaterina Anchevskaya / Reuters

Отмечается, что российский гражданин 1982 года рождения, чье имя не раскрывается, отправился купаться во время непогоды на море и пропал. Позже его тело нашли турецкие правоохранительные органы.

Российское диппредставительство уведомили о происшествии. Его обстоятельства выясняются. В настоящее время генконсульство России вместе с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего занимаются вопросами репатриации.