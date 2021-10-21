Пенсионер расстрелял участкового под Брянском

Всё произошло вчера вечером у дома майора полиции Артёма Ермакова в посёлке Белые Берега. 67-летний Валентин Цуканов три раза выстрелил в участкового из пистолета Макарова и скрылся. Его ищут.

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34-летнего полицейского доставили в больницу с ранением плеча, поясницы и живота. Как майор Ермаков сам заявил перед операцией, некоторое время назад он привлекал жену Цуканова к административке за торговлю самогоном.

Супруга подозреваемого на допросе рассказала, что в последний год у него начались проблемы с психикой. Из-за этого они разъехались. Цуканов несколько раз говорил ей, что собирается убить Ермакова.