В котельной в Екатеринбурге произошел взрыв. Видео

На котельной в Екатеринбурге произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры. Предположительно, все произошло на территории теплостанции на Гурзуфской улице. На записи видно, как над зданием поднимается дым.