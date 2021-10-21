В котельной в Екатеринбурге произошел взрыв. Видео

На котельной в Екатеринбурге произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры. Предположительно, все произошло на территории теплостанции на Гурзуфской улице. На записи видно, как над зданием поднимается дым.
В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, уточняет «360» со ссылкой на МЧС. Эксплуатирующая котельную компания объяснила случившееся особенностями технологического процесса. Причины и все обстоятельства ЧП устанавливаются.