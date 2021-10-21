Девушка врезалась в многоэтажку в Башкирии и попала на видео

Во дворе многоэтажки в городе Октябрьский в Башкортостане девушка на просьбу перепарковаться дала газу влетела в дом. Видео публикует telegram-канал «Life Shot».
На видео, записанном на камеру видеонаблюдения, видно, как местный житель подходит к девушке с просьбой удобнее припарковать автомобиль, чтобы не мешать проезду. Жительница сначала резко сдала назад и врезалась в трансформаторную будку, после чего быстро поехала вперед и врезалась
в жилой дом. О полученных девушкой травмах информации нет. Судя по видео автомобиль сильно пострадал. Сразу после инцидента жительница выбежала из автомобиля и закатила истерику.