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Банде налетчиков из ФСБ запросили большие тюремные сроки

ЧП Столицаиещё 1
52 минуты назад

Обвинитель попросил для налетчиков из ФСБ, укравших 136 млн рублей, от 8 до 12 лет

Для укравших 136 млн у ФСБ запросили большие сроки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Московском гарнизонном военном суде начались прения сторон по делу бывших сотрудников ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2019 году банда похитила 136,5 миллиона рублей. При этом разбойное нападение они совершили прямо в отделении банка, куда потерпевший приехал для обмена валюты. Офицеры показали постановление ФСБ о проведении «оперативных мероприятий», забрали наличность и скрылись на такси.

В ходе прений восьми обвиняемых гособвинение предложило лишить свободы на сроки от восьми до 12 лет. Кроме того, с них попросили взыскать в пользу потерпевшего 97 миллионов рублей.

Сотни счетов, миллионы рублей: что нашла прокуратура у завхоза из ФСБ

Владельцем миллионов, похищенных сотрудниками ФСБ, признан безработный житель Москвы Александр Юмаранов. Мужчина заявил, что одолжил крупную сумму в рублях у знакомых. В мае 2019 года он захотел обменять деньги на доллары и попросил помочь сделать это по выгодному курсу некоего Бориса, якобы связанного с руководством банка «Металлург». Между тем сообщалось, что эти средства имеют нелегальное происхождение, поэтому налетчики-силовики предполагали, что хозяева не станут обращаться в правоохранительные органы в связи с их хищением.

Происшествия,КБ "Металлург",ФСБ,Генпрокуратура РФ,МВД,
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