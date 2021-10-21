Для укравших 136 млн у ФСБ запросили большие сроки

Обвинитель попросил для налетчиков из ФСБ, укравших 136 млн рублей, от 8 до 12 лет

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Московском гарнизонном военном суде начались прения сторон по делу бывших сотрудников ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2019 году банда похитила 136,5 миллиона рублей. При этом разбойное нападение они совершили прямо в отделении банка, куда потерпевший приехал для обмена валюты. Офицеры показали постановление ФСБ о проведении «оперативных мероприятий», забрали наличность и скрылись на такси.

В ходе прений восьми обвиняемых гособвинение предложило лишить свободы на сроки от восьми до 12 лет. Кроме того, с них попросили взыскать в пользу потерпевшего 97 миллионов рублей.