Ходят по квартирам: Россиян предупредили о мошенниках

Стало известно о мошенниках, которые под видом сотрудников управляющих компаний и аварийных служб обходят квартиры россиян, предлагая купить поддельное оборудование, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Вячеслава Балдина.
По его словам, аферисты предлагают жителям многоквартирных домов установить газоанализатор для предотвращения утечки. Он вешается над газовой плитой и издает звуковой сигнал в случае опасной ситуации. Однако подлинные газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, а установку оборудования может выполнять только специализированная организация. В Москве это Мосгаз, а в регионах — региональный оператор, отметил эксперт.
Также стало известно о мошенничестве с предложением купить специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. Злоумышленники под видом сотрудников управляющей компании заранее добавляют в сосуд реагент, который меняет цвет воды. Так они пытаются убедить владельцев квартир в необходимости покупки фильтров. Балдин напомнил, что настоящие сотрудники управляющих компаний не продают фильтры.
Кроме того, по квартирам могут ходить «сотрудники» УК и предлагать заменить окна в жилище. При этом управляющие компании не проводят замену окон, а в таком случае установят дешевые стеклопакеты по завышенной цене.