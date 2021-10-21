Ходят по квартирам: Россиян предупредили о мошенниках

Стало известно о мошенниках, которые под видом сотрудников управляющих компаний и аварийных служб обходят квартиры россиян, предлагая купить поддельное оборудование, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Вячеслава Балдина.

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По его словам, аферисты предлагают жителям многоквартирных домов установить газоанализатор для предотвращения утечки. Он вешается над газовой плитой и издает звуковой сигнал в случае опасной ситуации. Однако подлинные газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, а установку оборудования может выполнять только специализированная организация. В Москве это Мосгаз, а в регионах — региональный оператор, отметил эксперт.

Также стало известно о мошенничестве с предложением купить специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. Злоумышленники под видом сотрудников управляющей компании заранее добавляют в сосуд реагент, который меняет цвет воды. Так они пытаются убедить владельцев квартир в необходимости покупки фильтров. Балдин напомнил, что настоящие сотрудники управляющих компаний не продают фильтры.