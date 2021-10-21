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Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк отправили в колонию на три месяца

Lenta.ruиещё 1
53 минуты назад

Уссурийский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимой 43-летней местной жительнице за уклонение от административного надзора. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД.

Актрису отправили в колонию после пародии на Ирину Волк
Фото: YoutubeYoutube

Речь идет о российской актрисе Ларисе Кривоносовой, которая спародировала официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк в популярном интернет-сериале про вымышленного чиновника Виталия Наливкина, отмечает AmurLife.

Ее признали виновной по статье 314.1 УК РФ («Неоднократное несоблюдение административных ограничений») и приговорили к трем месяцам колонии общего режима.

По данным МВД, женщина в апреле 2017 года вышла на свободу условно-досрочно (УДО) из колонии в Хабаровском крае после отбытия наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В августе 2020 года за ней был установлен административный надзор за нарушения общественного порядка, в частности суд запретил бывшей осужденной покидать дом ночью, выезжать за пределы округа, а также обязал являться в полицию.

Однако Кривоносова игнорировала наложенные на нее ограничения, вследствие чего против нее было возбуждено уголовное дело.

23 сентября сообщалось, что актрису арестовали на 10 суток и оштрафовали на тысячу рублей.

У нее семь судимостей, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, угрозы убийством.

Происшествия,Ирина Волк,ФСИН,МВД,
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