В МВД рассказали о допросе Собчак

Сотрудники СУ УВД по Сочи 20 октября провели следственные действия со свидетелем по уголовному делу о резонансном ДТП — Ксенией Собчак. Об итогах допроса сообщила пресс-служба МВД России.
В заявлении говорится, что в ходе следствия Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных предварительного расследования ДТП без разрешения и не смогла предоставить следователям документы об осмотре у врача после аварии в Сочи.
«Телеведущая отказалась от подписания документа о неразглашении данных предварительного расследования ДТП без разрешения. Также Собчак подтвердила, что пострадала в результате ДТП и обращалась в медицинское учреждение. Следователь пытался выяснять характер и тяжесть причиненных в результате аварии телесных повреждений, однако свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре и добавила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться».
Еще в МВД отметили, что во время допроса адвокат Собчак пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе в служебном кабинете документов.
После допроса всех свидетелей телеведущую могут вызвать для повторного допроса. В случае уклонения от явки в отношении Собчак примут меры процессуального принуждения.