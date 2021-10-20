В МВД рассказали о допросе Собчак

«Телеведущая отказалась от подписания документа о неразглашении данных предварительного расследования ДТП без разрешения. Также Собчак подтвердила, что пострадала в результате ДТП и обращалась в медицинское учреждение. Следователь пытался выяснять характер и тяжесть причиненных в результате аварии телесных повреждений, однако свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре и добавила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться».