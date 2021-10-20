«Всему вагону было неприятно, но все молчали»

Роман Ковалев, которого три дагестанца избили в московском метро, рассказал телеканалу «360», как начался конфликт.

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По его словам, в то воскресенье он ездил знакомиться с мамой своей девушки, возвращался обратно на метро. Избившие его молодые люди за несколько станций до этого вошли в вагон и начали вести себя чересчур вызывающе.

«Мне кажется, всему вагону было неприятно, но никто не высказывался, ничего. Свистели, матерились. Мне кажется, это просто показуха друг перед другом. На выходе какой-то девушке, я помню, начали что-то предъявлять, тоже некрасиво», — рассказал Ковалев.

Потом молодые люди предложили тем, кому не нравится их поведение, сказать об этом. Одна из девушек вежливо попросила их вести потише.

«И он начинает на нее наезжать. У меня просто что-то щелкнуло, я решил подойти. Он заматерился очень громко, вот так привстал. В этот момент я к нему подошел как раз», - воспоминает Ковалев.

По его словам, он подошел вплотную, но получил удар сбоку от другого участника конфликта. От удара его оглушило, сразу заплыл глаз, и он не видел, как его били уже втроем. Во время драки остальные пассажиры переметнулись в другой конец вагона, какие-то девушки начали кричать, но за Ковалева так никто и не вступился.

После избиения молодой человек попал в больницу. Накануне его выписали, и сейчас он говорит, что чувствует себя лучше. После выписки его будет наблюдать терапевт.

«У меня онемение будет держаться до полугода. Часть лица вообще не чувствую», — рассказал он.

Также у молодого человека скачет давление и периодически болит голова.

«Но это в процессе восстановления, я так понимаю. В целом чувствую себя намного бодрее», — пояснил он.