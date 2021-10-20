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Москвичи поделились мнением о росте заболеваемости COVID-19. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Во вторник жители Москвы поделились со съемочной группой Ruptly своим мнением о рекордной смертности COVID-19 в России и мерах борьбы с распространением заболевания.

"Все время какие-то новые штаммы появляются, и видимо не справляется вакцина. Потом, все-таки многие люди не особо пользуются масками, перчатками и так далее. В транспорте сейчас примерно половина людей без масок ездит", - сказал один из жителей города.

Кроме того, по словам москвичей, заразившиеся респираторными заболеваниями посещают массовые мероприятия и не соблюдают карантин.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, за минувшие сутки в России выявили 33 740 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. От болезни скончались 1015 человек.

Также вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник выступила с предложением сделать неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

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