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Российский боксер Медведев убил напавшего на него медведя

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Российский боксер Илья Медведев убил дикого медведя во время отдыха на природе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Боксер Медведев убил напавшего на него медведя
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

23-летний спортсмен возвращался домой через лес после рыбалки на реке Иртыш. Вместе с ним шли еще два рыбака. На мужчин напал дикий медведь, зверь убил одного из них.

Медведев вступил в схватку с диким животным. Оказавшись на лопатках, он нанес зверю ножевые ранения, от которых медведь и умер. Уцелевший при нападении рыбак доставил боксера в больницу. В данный момент спортсмен находится в реанимации.

Илья Медведев — мастер спорта по боксу. В июле 2019-го он завоевал золото на чемпионате Вооруженных сил России, став лучшим в весовой категории до 64 килограммов.

Происшествия,Илья Медведев,
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