Телефонные мошенники оставили профессора без квартиры

Профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), 76-летний Игорь Яковенко остался без квартиры после разговора с телефонными мошенниками. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и убедили ученого подписать документы о продаже квартиры и дачи, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Сергея Худякова, представляющего интересы Яковенко.

Фото: страница Игоря Яковенко в Facebook страница Игоря Яковенко в Facebook

По словам адвоката, профессор выздоравливал после заражения коронавирусом, когда ему позвонили якобы из ЦБ. Яковенко сообщили, что с его счетами совершаются мошеннические действия, но ситуация под контролем. Для того, чтобы поймать аферистов, нужно снять все деньги и положить на другой счет, заявили звонившие. Также они попросили ученого взять кредит в банке и эти средства тоже перевести на определенный счет.

Впоследствии «сотрудники Центробанка» рассказали Яковенко, что его квартира тоже может оказаться в руках неких риелторов-мошенников. Для спасения недвижимости нужно сделать вид, что профессор им верит, и подписать все документы. Яковенко добровольно поставил необходимые подписи. Вырученные деньги он передал посторонним — мошенники пояснили, что это сотрудники полиции, которые якобы занимаются расследованием дела.

Успешно провернув схему, аферисты перестали выходить на связь. Спустя некоторое время с профессором связался покупатель квартиры. Он в грубой форме заявил, что ученый с несовершеннолетним ребенком должен выехать. Яковенко пригрозили, что в противном случае его выселят принудительно. Заявления в полицию и прокуратуру ученый передал 14 октября.