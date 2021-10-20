«Мышуня» и «Желвак»: в деле об убийстве раменской чиновницы появились новые имена

«Московский комсомолец» рассказал о новых именах в деле об убийстве Евгении Исаенковой, заместительницы главы Общественной палаты Раменского района Подмосковья. По данным газеты, в телефоне Исаенковой нашли переписку с людьми, говорившими о деле, в которое «лезть не стоило».
Евгения Исаенкова была убита в ночь на 2 мая 2019 года.
По подозрению в ее убийстве арестовали экс-главу Раменского района Андрея Кулакова (некоторое время их связывали близкие отношения).
Кулаков не признал вину. Он заявил, что в момент, когда была убита Исаенкова, он находился дома в кругу семьи.
Суд назначил экспертизы телефонов убитой. По данным «МК», специалистам удалось восстановить переписки Исаенковой из секретных чатов Telegram. Все ее собеседники скрывались под никами, их настоящие имена и телефонные номера неизвестны.
7 апреля некто под ником «Желвак» заявил Исаенковой, что «в это лезть не стоило».
«По-другому будем решать», - прокомментировал он некую проблему (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
16 апреля некий «Мышуня» написал Исаенковой: «Если бы хотел убить закрыл бы все сначал и начал бы с Андрея. А так ни рыба ни мясо».
«Он так и сделает через какое-то время», - ответила ему она.
«Дура...вечно не побегаешь», - написал Исаенковой пользователь «Шиш» 21 апреля.
25 апреля некий «Черепаша» предложил ей помощь.
«Слухи ходят тебя ищут», - заявил он.
29 апреля, за два дня до убийства, пользователь «Потолок» написал, что Исаенковой лучше скрыться, и отметил, что ей удалось его разозлить.
СМИ ранее упоминали версию, согласно которой Исаенкова нашла серьезный компромат на влиятельного человека, у которого есть связи в криминальном мире, из-за чего и стала жертвой убийства.