«Мышуня» и «Желвак»: в деле об убийстве раменской чиновницы появились новые имена

«Московский комсомолец» рассказал о новых именах в деле об убийстве Евгении Исаенковой, заместительницы главы Общественной палаты Раменского района Подмосковья. По данным газеты, в телефоне Исаенковой нашли переписку с людьми, говорившими о деле, в которое «лезть не стоило».

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Евгения Исаенкова была убита в ночь на 2 мая 2019 года.

По подозрению в ее убийстве арестовали экс-главу Раменского района Андрея Кулакова (некоторое время их связывали близкие отношения).

Кулаков не признал вину. Он заявил, что в момент, когда была убита Исаенкова, он находился дома в кругу семьи.

Суд назначил экспертизы телефонов убитой. По данным «МК», специалистам удалось восстановить переписки Исаенковой из секретных чатов Telegram. Все ее собеседники скрывались под никами, их настоящие имена и телефонные номера неизвестны.

7 апреля некто под ником «Желвак» заявил Исаенковой, что «в это лезть не стоило».

«По-другому будем решать», - прокомментировал он некую проблему (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

16 апреля некий «Мышуня» написал Исаенковой: «Если бы хотел убить закрыл бы все сначал и начал бы с Андрея. А так ни рыба ни мясо».

«Он так и сделает через какое-то время», - ответила ему она.

«Дура...вечно не побегаешь», - написал Исаенковой пользователь «Шиш» 21 апреля.

25 апреля некий «Черепаша» предложил ей помощь.

«Слухи ходят тебя ищут», - заявил он.

29 апреля, за два дня до убийства, пользователь «Потолок» написал, что Исаенковой лучше скрыться, и отметил, что ей удалось его разозлить.