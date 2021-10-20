В российской колонии осужденному отрубило голову

В исправительной колонии (ИК-10) Пермского края осужденному отрубило голову. Об этом в среду, 20 октября, в своем Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асуленко.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По словам члена ОНК, погибший в пятницу, 15 октября, находился на карантине, откуда его отправили работать на производство. Там мужчина погиб в результате несчастного случая. Асуленко утверждает, что заключенные ИК-10 регулярно присылают жалобы на ее руководство.

Как сообщает телеканал «360», официальный представитель регионального управления ФСИН подтвердил факт произошедшего, сообщив, что следствие уже проводит проверку.