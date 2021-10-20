Задержание по ошибке полицейскими жителя Одинцова сняли на видео

Жителя Одинцова задержали из-за ошибки искусственного интеллекта. Программа распознавания лиц сочла его похожим на мужчину, который украл игровые приставки в Строгино. Видео инцидента, произошедшего в минувший понедельник, появилось в сообществе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».
Как уточнил молодой человек, у подъезда к нему подошли трое мужчин в штатском и, не представившись, заковали его в наручники, после чего доставили в отдел полиции. И только там удалось выяснить, что задержанный не совершал инкриминируемого ему деяния, а совпадение программы с его внешностью было лишь на 70 %. Мужчину отпустили.
Сейчас МВД проверяет информацию о некорректном поведении правоохранителей при ошибочном задержании. Начата служебная проверка.