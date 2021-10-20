Задержание по ошибке полицейскими жителя Одинцова сняли на видео

Как уточнил молодой человек, у подъезда к нему подошли трое мужчин в штатском и, не представившись, заковали его в наручники, после чего доставили в отдел полиции. И только там удалось выяснить, что задержанный не совершал инкриминируемого ему деяния, а совпадение программы с его внешностью было лишь на 70 %. Мужчину отпустили.