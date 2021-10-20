В самолете с хоккеистами разгерметизировалась дверь

В самолете с членами хоккейного клуба «Амур» разгерметизировалась дверь. Как сообщает ТАСС, лайнер был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Бегишево почти сразу после вылета из Нижнекамска в Республике Татарстан.
Самолет авиакомпании "Якутия" рейса Нижнекамск – Хабаровск вылетел в 00:10 по местному времени, однако через несколько минут после взлета бортпроводники услышали звук проникающего в салон воздуха со стороны передней двери. Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета.
Всего на борту находилось 42 пассажира – члены хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска, а также восемь членов экипажа. Никто не пострадал В ходе осмотра самолета техники подтвердили разгерметизацию передней двери. Камская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.
Для отправки команды авиакомпания «Якутия» предоставила резервный борт. В результате в Хабаровск команда прилетит поздним вечером, а в 21 октября сыграет в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги против клуба "Адмирал" из Владивостока.