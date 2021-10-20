Мошенники переписали на себя квартиру профессора РГГУ

76-летнему философу и культурологу позвонили и сказали, что с его счетами происходят мошеннические действия. Чтобы вывести преступников на чистую воду, ему предложили снять все деньги, взять кредит в банке и перевести на другой счёт, чтобы отследить злоумышленников.
Также профессору рассказали, что для спасения его квартиры необходимо подписать договор купли-продажи. Яковенко поверил и лишился всех денег и квартиры.
14 октября учёный написал заявление в полицию, когда ему сообщили, что в ближайшее время он должен освободить жильё.
Яковенко рассказал, что общался с аферистами с августа по октябрь, они строго запретили ему рассказывать о звонках близким, так как это якобы могло сорвать спецоперацию, пишет РБК.