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Суд оштрафовал блогера Дудя за пропаганду наркотиков. Видео

Александр Кузьмин
56 минут назад

Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. 19 октября Зюзинский районный суд города Москвы признал журналиста и блогера Юрия Дудя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Видео из зала судебного заседания появилось в распоряжении телеканала «360».

Напомним, дело против Дудя было заведено после интервью с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном. В ходе разбирательства была назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза.

На рассмотрении дела сегодня Дудь не присутствовал.

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