Суд оштрафовал блогера Дудя за пропаганду наркотиков. Видео

Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. 19 октября Зюзинский районный суд города Москвы признал журналиста и блогера Юрия Дудя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Видео из зала судебного заседания появилось в распоряжении телеканала «360».