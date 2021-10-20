Суд оштрафовал блогера Дудя за пропаганду наркотиков. Видео

Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. 19 октября Зюзинский районный суд города Москвы признал журналиста и блогера Юрия Дудя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Видео из зала судебного заседания появилось в распоряжении телеканала «360».
Напомним, дело против Дудя было заведено после интервью с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном. В ходе разбирательства была назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза.
На рассмотрении дела сегодня Дудь не присутствовал.