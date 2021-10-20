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Задержанная вологжанка призналась в убийстве девятилетней девочки

Российская Газета
39 минут назад

40-летняя жительница Вологодской области призналась следователям в убийстве девятилетней девочки. Тело ребенка было обнаружено в квартире женщины в два дня назад.

Вологжанка убила школьницу из-за неприязни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают в региональном СК, сейчас женщина доставлена из Карелии в Вологду. В ближайшее время суд будет избирать ей меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Подозреваемой предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу, следователи не уверены в том, что женщина вменяема. Ранее стало известно, что у нее диагностировано психическое заболевание.

Напомним, в минувшую субботу женщина встретила на улице двух девочек, пообещала угостить их сладостями и привела к себе домой. Одну девочку женщина отпустила, а второй, по версии следствия, нанесла колото-резанное ранение, от которого школьница скончалась.

Смерть девочки стала шоком для вологжан. Прощание с ребенком пройдет 21 октября в Воскресенском Кафедральном соборе на Кремлевской площади, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. Похоронят девочку на Козицинском кладбище.

Происшествия,Сергей Воропанов,
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