Дело о продаже младенцев в Москве пополнилось шестью детьми

Следственный комитет России (СК РФ) возобновил следственные действия в отношении московских врачей-репродуктологов. Расследование ведется в рамках уголовного дела о продаже иностранцам детей от суррогатных матерей под видом лечения бесплодия. Об этом «Известиям» рассказал адвокат защиты Игорь Трунов.

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Следствие добавило всем фигурантам дела еще шесть эпизодов продажи младенцев. Теперь их обвиняют в продаже 24 детей. Один младенец скончался.

Как пишет издание, всего по делу предъявлено 17 эпизодов, из которых три — это покушение, а 14 — оконченные составы.

Также Басманный суд Москвы арестовал еще одну суррогатную мать, которую обвиняют в торговле детей.