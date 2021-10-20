Дело о продаже младенцев в Москве пополнилось шестью детьми

Следственный комитет России (СК РФ) возобновил следственные действия в отношении московских врачей-репродуктологов. Расследование ведется в рамках уголовного дела о продаже иностранцам детей от суррогатных матерей под видом лечения бесплодия. Об этом «Известиям» рассказал адвокат защиты Игорь Трунов.
Следствие добавило всем фигурантам дела еще шесть эпизодов продажи младенцев. Теперь их обвиняют в продаже 24 детей. Один младенец скончался.
Как пишет издание, всего по делу предъявлено 17 эпизодов, из которых три — это покушение, а 14 — оконченные составы.
Также Басманный суд Москвы арестовал еще одну суррогатную мать, которую обвиняют в торговле детей.
Как установили следователи, обвиняемые под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и продавали детей. Сотрудники и врачи клиники находили покупателей из числа одиноких мужчин, у которых не было показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Размер вознаграждения врачи-репродуктологи определяли с учетом количества детей, пола и внешних признаков генетической матери. Фигуранты дела приобретали половые клетки у посторонних женщин и использовали их для оплодотворения.