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Дело о продаже младенцев в Москве пополнилось шестью детьми

Елена Прошина
27 минут назад

Следственный комитет России (СК РФ) возобновил следственные действия в отношении московских врачей-репродуктологов. Расследование ведется в рамках уголовного дела о продаже иностранцам детей от суррогатных матерей под видом лечения бесплодия. Об этом «Известиям» рассказал адвокат защиты Игорь Трунов.

Дело о продаже младенцев в Москве пополнилось шестью детьми
Фото: ТАССТАСС

Следствие добавило всем фигурантам дела еще шесть эпизодов продажи младенцев. Теперь их обвиняют в продаже 24 детей. Один младенец скончался.

Как пишет издание, всего по делу предъявлено 17 эпизодов, из которых три — это покушение, а 14 — оконченные составы.

Также Басманный суд Москвы арестовал еще одну суррогатную мать, которую обвиняют в торговле детей.

Как установили следователи, обвиняемые под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и продавали детей. Сотрудники и врачи клиники находили покупателей из числа одиноких мужчин, у которых не было показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Размер вознаграждения врачи-репродуктологи определяли с учетом количества детей, пола и внешних признаков генетической матери. Фигуранты дела приобретали половые клетки у посторонних женщин и использовали их для оплодотворения.

Происшествия,Криминал,Игорь Трунов,СКР,газета "Известия",
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