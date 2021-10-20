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Обыски в доме семьи Дерипаски длились более 10 часов

Ura.Ru
29 минут назад

Обыски в особняке родственников российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне длились более 10,5 часов. Перед тем как уехать, сотрудники ФБР вынесли из дома десятки коробок и чемоданчиков.

Обыски в доме семьи Дерипаски длились более 10 часов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около 20.40 вторника по местному времени (03.40 среды мск) примерно полтора десятка сотрудников ведомства начали один за другим выходить из двухэтажного дома, который предположительно принадлежит семье Дерипаски, вынося оттуда многочисленные коробки и чемоданчики, передает РИА «Новости».

Сотрудники ФБР погрузили все в служебные автомобили и покинули место. Комментировать, что находится в коробках, они отказались.

Ранее об обысках в доме Дерипаски в Вашингтоне сообщил американский телеканал NBC. Представители ФБР заявили, что агенты проводят «правоохранительную деятельность», но подробностей не сообщили. Предполагалось, что обыски связаны с расследованием работы помощника экс-президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

В 2017—2021 годах он вел переговоры с российскими олигархами, в том числе с Дерипаской. По словам пресс-секретаря российского миллиардера Ларисы Беляевой, ФБР действует на основании двух ордеров, связанных с американскими санкциями. По данным газеты New York Times, ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования в отношении олигарха.

Происшествия,Пол Манафорт,Олег Дерипаска,Дональд Трамп,ФБР,телеканал NBC,РИА Новости,
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