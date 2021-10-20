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Россия направила Грузии ноту по делу об убийстве россиянки

Елена Прошина
42 минуты назад

Представители секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии 19 октября направили МИД Грузии ноту с просьбой предоставить информацию и оказать правовое содействие по делу об убийстве гражданки РФ Анастасии Шаталовой в Тбилиси.

Россия направила Грузии ноту по делу об убийстве россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Преступление произошло в ночь на 18 октября в районе Сабуртало. Девушку застрелили возле дома, где она снимала квартиру. На данный момент по делу ведется следствие.

Представители консульского отдела секции интересов поддерживают связь с прибывшем в Тбилиси отцом Шаталовой.

«МИД Грузии направлена нота с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного преступления и оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу», — говорится на сайте ведомства.

Также в секции интересов отметили, что совместно с властями Грузии были предприняты все необходимые шаги по защите интересов родственников Шаталовой, находящихся в стране, включая имеющего российское гражданство ее несовершеннолетнего сына.

Ранее телеканал «Рустави 2» сообщал, что по делу убийства россиянки в Тбилиси задержали трех подозреваемых.

В МВД Грузии сообщили, что по делу об убийстве россиянки в Тбилиси задержали трех подозреваемых. Один из предполагаемых убийц во время задержания оказал сопротивление: он кинул гранату и выстрелил в сотрудников правоохранительных органов.

Еще у одного подозреваемого в убийстве Шаталовой в квартире обнаружили большое количество наркотиков

Происшествия,МИД,МВД,
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