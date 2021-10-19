Пермский стрелок попал в отряд для инвалидов в СИЗО

Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) студент Тимур Бекмансуров попал в отряд для инвалидов в одном из пермских СИЗО, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

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«Он находится в отдельном отряде для инвалидов, который существует в рамках следственного изолятора», - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что студент не жаловался на самочувствие. Как рассказали в ГУФСИН, за здоровьем инвалидов в изоляторе пристально следят. Арестантам положено дополнительное питание.

Если заключенным потребуется экстренная помощь, ее окажут в полном объеме. Отряд для инвалидов в СИЗО расположен в отдельном помещении.