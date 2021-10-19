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Жертвы травли рассказали об угрозах «Мужского государства»

Lenta.ru
1 час назад

Жертвы травли организации «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) рассказали об поступавших им угрозах. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Один из потерпевших, бизнесмен Александр Долгов, рассказал, что после того, как в рекламе чебуреков задействовал африканца в компании русских девушек, номер его мобильного телефона появился в сети в открытом доступе. Движение «Мужское государство» опубликовало пост с призывом «мочить» бизнесмена. Долгову поступали угрозы, связанные в том числе с его семьей, женой и детьми.

Что такое «Мужское государство» и почему оно терроризирует российский бизнес

Об подобных сообщениях рассказала и жительница Ижевска Наталья Йиса, которая вышла замуж за принца одного из африканских племен. По ее словам, ей каждый день желали смерти.

«Мы вас найдем, мы вас убьем. Угрожают, что знают, где мы живем, где гуляем с детьми», — заявила об угрозах россиянка.

О том, что организацию «Мужское государство» признали экстремистской, стало известно в понедельник, 18 октября. Такое решение принял Нижегородский областной суд. Движение не было зарегистрировано в установленном порядке, на деятельность его сторонников поступали жалобы.

Ранее в «Тануки» заявили, что подсчитают размер убытков от травли «Мужского государства».

Происшествия,Видео,Александр Долгов,
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