В Техасе разбился самолет

Самолет McDonnell Douglas потерпел крушение в округе Уоллер, штат Техас. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился 21 пассажир, никто не погиб, сообщает издание Insider Paper.

Крушение самолета произошло около полудня 19 октября возле дорог Мортон и Кардифф на юго-востоке округа Уоллер недалеко от аэропорта Хьюстон.

«Согласно предварительной версии инцидента, воздушное судно разбилось, потому что не смогло набрать высоту в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия сразу же прибыли пожарные, чтобы потушить пламя обломков», — говорится в материале.