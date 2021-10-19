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Ребенка чуть не задушили в детском саду Екатеринбурга

Вероника Полынина
19 минут назад

В Екатеринбурге в детском саду четырехлетний мальчик едва не задушил своего ровесника.

Ребенка чуть не задушили в детском саду Екатеринбурга
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщает местное издание E1.ru, мама пострадавшего ребенка увидела кровоподтеки на его шее. Врачи в больнице поставили диагноз странгуляционная асфиксия - механическое удушение. Женщина обратилась к воспитательнице, но та не смогла объяснить, при каких обстоятельствах мальчик получил повреждения.

В российском детсаду погиб ребенок

После изучения записей с камер наблюдения родители узнали, что травмы ребенку нанес его одногруппник. Он подошел к мальчику со спины, обмотал вокруг его шеи предмет, похожий на шнурок, и начал затягивать. Ребенок кричал, но воспитательница не подошла, чтобы разнять детей. Потасовка длилась около двух минут. Напавший ребенок продолжал тянуть за шнурок, даже когда его оппонент упал на пол.

Родители пострадавшего воспитанника написали заявление в правоохранительные органы. Полиция и прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начали проверку. Внутреннюю проверку также проводит департамент образования города.

В Управлении образования Ленинского района извинились перед родителями ребенка и возложили вину за произошедшее на руководство детского сада.

«Мы признаем, что такой инцидент произошел. В первую очередь по вине детского сада всего и руководителя детского сада. Воспитатель отсутствовал в течение 2,5–3 минут — и произошел этот инцидент между двумя мальчиками», - заявила начальник управления Татьяна Лежнина.

В свою очередь, мама ребенка, душившего своего одногруппника, заявила, что ее сын никогда не отличался склонностью к насилию и жестокости и хотел лишь снять с шеи товарища шнурок, на котором висел ключик от игрушечного домика.

Происшествия,МВД,
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