В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве киберспортсмена

Как сообщает агентство, бывшего капитана команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексея Малышева нашли 17 октября в тяжелом состоянии, раздетого до пояса и в крови у гаражей на Зеленой улице в городе Никольское. Его доставили в больницу, где он через некоторое время скончался.

По подозрению в совершении преступления были задержаны трое местных жителей. По данным следствия, Малышев около 4:00 17 октября познакомился с тремя нетрезвыми мужчинами, которые пригласили его в свой автомобиль. Там они избили молодого человека, затем отвезли его на старое Никольское кладбище, где снова избили и оставили без сознания. Через некоторое время мужчины вернулись, чтобы перевезти Малышева, который был еще жив, к заброшенным гаражам. Там они выбросили его из машины и уехали.