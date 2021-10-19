В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве киберспортсмена

Полиция задержала трех мужчин, которые могут быть причастны к смерти 23-летнего киберспортсмена Алексея Малышева в Ленинградской области после избиения, пишет «Интерфакс».
Как сообщает агентство, бывшего капитана команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексея Малышева нашли 17 октября в тяжелом состоянии, раздетого до пояса и в крови у гаражей на Зеленой улице в городе Никольское. Его доставили в больницу, где он через некоторое время скончался.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По подозрению в совершении преступления были задержаны трое местных жителей. По данным следствия, Малышев около 4:00 17 октября познакомился с тремя нетрезвыми мужчинами, которые пригласили его в свой автомобиль. Там они избили молодого человека, затем отвезли его на старое Никольское кладбище, где снова избили и оставили без сознания. Через некоторое время мужчины вернулись, чтобы перевезти Малышева, который был еще жив, к заброшенным гаражам. Там они выбросили его из машины и уехали.