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Выносят вещи и грузят их в автомобиль: что известно об обысках у Дерипаски

Daily Stormиещё 24
43 минуты назад

По данным американских СМИ, бизнесмена проверяют в рамках уголовного дела

Выносят вещи и грузят их в автомобиль: что известно об обысках у Дерипаски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американские правоохранители пришли с обысками к российскому миллиардеру Олегу Дерипаске — они оцепили его дома в Вашингтоне и Нью-Йорке. Из здания на Манхэттене сотрудники ФБР выносят вещи, об этом сообщает ТАСС. Сам бизнесмен на данный момент находится в другой стране. В США против Дерипаски действуют санкции, его представители заявили, что обыски не связаны ни с какими уголовными делами.

«Из дома выносят вещи, которые грузят в один из припаркованных на улице автомобилей», — сообщает источник ТАСС, отмечая, что правоохранители находятся внутри дома на Манхэттене уже больше часа.

Агенство также информирует, что силовики эвакуировали с прилегающей территории черный автомобиль с местными номерами. По разным данным, на месте работают не меньше 15 агентов ФБР.

ФБР нагрянуло с обысками в дом российского олигарха

О том, что в дом Дерипаски в Вашингтоне пришли силовики, стало известно 19 октября около 18:30 по мск. И только позже появилась информация, что сотрудники спецслужб пришли в другой дом, связанный с предпринимателем — в Нью-Йорке. Что касается вашингтонского особняка, правоохранители обыскали не только здание, но и припаркованный рядом автомобиль.

Представитель Дерипаски Лариса Беляева объяснила российским СМИ, что дома, где проходят обыски, не принадлежат миллиардеру, это собственность его родственников.

«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», — рассказала Беляева, ее цитирует РБК.

Издание The New York Times утверждает, что обыски в домах, связанных с Дерипаской, организовали в рамках расследования возможного нарушения санкций. По данным СМИ, в 2020 году европейские чиновники уведомили США о том, что предприниматель мог нарушить условия соглашения, заключенного с Вашингтоном в обмен на вывод части его компаний из-под ограничений.

Происшествия,Олег Дерипаска,ФБР,ИТАР-ТАСС,
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