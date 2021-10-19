Выносят вещи и грузят их в автомобиль: что известно об обысках у Дерипаски

По данным американских СМИ, бизнесмена проверяют в рамках уголовного дела

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Американские правоохранители пришли с обысками к российскому миллиардеру Олегу Дерипаске — они оцепили его дома в Вашингтоне и Нью-Йорке. Из здания на Манхэттене сотрудники ФБР выносят вещи, об этом сообщает ТАСС. Сам бизнесмен на данный момент находится в другой стране. В США против Дерипаски действуют санкции, его представители заявили, что обыски не связаны ни с какими уголовными делами.

FBI agents raided a Washington mansion linked to Russian oligarch Oleg Deripaska with ties to the Kremlin and to Paul Manafort, former U.S. President Donald Trump's one-time 2016 campaign chairman https://t.co/6vhDNXdGv8 pic.twitter.com/Nep4uFV8un— Reuters (@Reuters) October 19, 2021

«Из дома выносят вещи, которые грузят в один из припаркованных на улице автомобилей», — сообщает источник ТАСС, отмечая, что правоохранители находятся внутри дома на Манхэттене уже больше часа.

Агенство также информирует, что силовики эвакуировали с прилегающей территории черный автомобиль с местными номерами. По разным данным, на месте работают не меньше 15 агентов ФБР.

О том, что в дом Дерипаски в Вашингтоне пришли силовики, стало известно 19 октября около 18:30 по мск. И только позже появилась информация, что сотрудники спецслужб пришли в другой дом, связанный с предпринимателем — в Нью-Йорке. Что касается вашингтонского особняка, правоохранители обыскали не только здание, но и припаркованный рядом автомобиль.

Представитель Дерипаски Лариса Беляева объяснила российским СМИ, что дома, где проходят обыски, не принадлежат миллиардеру, это собственность его родственников.

«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», — рассказала Беляева, ее цитирует РБК.