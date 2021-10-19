Выносят вещи и грузят их в автомобиль: что известно об обысках у Дерипаски

По данным американских СМИ, бизнесмена проверяют в рамках уголовного дела
Американские правоохранители пришли с обысками к российскому миллиардеру Олегу Дерипаске — они оцепили его дома в Вашингтоне и Нью-Йорке. Из здания на Манхэттене сотрудники ФБР выносят вещи, об этом сообщает ТАСС. Сам бизнесмен на данный момент находится в другой стране. В США против Дерипаски действуют санкции, его представители заявили, что обыски не связаны ни с какими уголовными делами.
«Из дома выносят вещи, которые грузят в один из припаркованных на улице автомобилей», — сообщает источник ТАСС, отмечая, что правоохранители находятся внутри дома на Манхэттене уже больше часа.
Агенство также информирует, что силовики эвакуировали с прилегающей территории черный автомобиль с местными номерами. По разным данным, на месте работают не меньше 15 агентов ФБР.
О том, что в дом Дерипаски в Вашингтоне пришли силовики, стало известно 19 октября около 18:30 по мск. И только позже появилась информация, что сотрудники спецслужб пришли в другой дом, связанный с предпринимателем — в Нью-Йорке. Что касается вашингтонского особняка, правоохранители обыскали не только здание, но и припаркованный рядом автомобиль.
Представитель Дерипаски Лариса Беляева объяснила российским СМИ, что дома, где проходят обыски, не принадлежат миллиардеру, это собственность его родственников.
«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», — рассказала Беляева, ее цитирует РБК.
Издание The New York Times утверждает, что обыски в домах, связанных с Дерипаской, организовали в рамках расследования возможного нарушения санкций. По данным СМИ, в 2020 году европейские чиновники уведомили США о том, что предприниматель мог нарушить условия соглашения, заключенного с Вашингтоном в обмен на вывод части его компаний из-под ограничений.