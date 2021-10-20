В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+25° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.77
Войти в почту

Любовь Соболь объявили в розыск

Газета.Ruиещё 3
6 минут назад

Бывшая юрист ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Любовь Соболь объявлена в розыск по статье УК РФ, следует из базы данных МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

Любовь Соболь объявили в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любовь Соболь 13.09.1987 года рождения разыскивается по статье УК», — говорится в публикации.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества в отношении Алексея Навального.

Дело по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) заведено против Алексея Навального, а также Леонида Волкова, Ивана Жданова и других лиц. Кроме того, против Любовь Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и других возбуждено уголовное дело по статье об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

По версии следствия, Навальный не позднее января 2014 года создал экстремистское сообщество с целью изменения основ конституционного строя, а также подрыва общественной безопасности и государственной целостности России.

В феврале суд по ходатайству ФСИН отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Его заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.

Происшествия,Руслан Шаведдинов,Георгий Албуров,Вячеслав Гимади,Любовь Соболь,Иван Жданов,Ив Роше,Алексей Навальный,Леонид Волков,Минюст РФ,ФСИН,СКР,МВД,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители