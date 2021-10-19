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Соратника Кадырова поймали под наркотиками за рулем Porsche в Москве

Lenta.ru
53 минуты назад

Соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, бывшего командира грозненского полка «Север» Рахмана Абдулкадирова поймали в состоянии наркотического опьянения в Москве. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Соратника Кадырова поймали под наркотиками за рулем Porsche
Фото: Страница Рахмана Абдулкадирова во «ВКонтакте»Страница Рахмана Абдулкадирова во «ВКонтакте»

По его информации, несколькими днями ранее мужчину за рулем Porsche Cayenne Turbo остановили на Ленинградском шоссе. Абдулкадирова отправили на медосвидетельствование, в его организме обнаружили ряд наркотических веществ.

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В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Отмечается, что ранее задержанный уже совершал похожие нарушения.

Рахман Абдулкадиров известен по позывному Бурый — он работал в команде Кадырова с 2000-го, а в 2015 году возглавил «Север». Спустя несколько лет его заподозрили в сборе «дани» с военнослужащих и отстранили от работы. В результате экс-командир уехал из Чечни и поселился в подмосковной Балашихе.

23 сентября сообщалось, что председатель парламента Чечни и соратник Кадырова Магомед Даудов пригрозил привлечь родственников бывшего эмиссара чеченских сепаратистов, получившего политическое убежище в Великобритании, Ахмеда Закаева к его разоблачению. Он также предложил ему приехать домой на «реальную войну».

Происшествия,Ахмед Закаев,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,
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