Соратника Кадырова поймали под наркотиками за рулем Porsche

Соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, бывшего командира грозненского полка «Север» Рахмана Абдулкадирова поймали в состоянии наркотического опьянения в Москве. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Фото: Страница Рахмана Абдулкадирова во «ВКонтакте» Страница Рахмана Абдулкадирова во «ВКонтакте»

По его информации, несколькими днями ранее мужчину за рулем Porsche Cayenne Turbo остановили на Ленинградском шоссе. Абдулкадирова отправили на медосвидетельствование, в его организме обнаружили ряд наркотических веществ.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Отмечается, что ранее задержанный уже совершал похожие нарушения.

Рахман Абдулкадиров известен по позывному Бурый — он работал в команде Кадырова с 2000-го, а в 2015 году возглавил «Север». Спустя несколько лет его заподозрили в сборе «дани» с военнослужащих и отстранили от работы. В результате экс-командир уехал из Чечни и поселился в подмосковной Балашихе.