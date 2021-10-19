Южная Осетия осталась без света

Подача электроэнергии полностью прекращена на территории Южной Осетии. В настоящее время причины устанавливаются, сообщил заместитель главы МЧС республики Ацамаз Бестауты, пишет ТАСС.
«Нет света по всей республике. Подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии», — рассказал Бестауты.
Он предположил, что могут быть повреждены линии электропередачи. В этом случае, добавил Бестауты, неполадки в ближайшее время ликвидируют, а также отметил, что погода в республике нормальная, снега нет.