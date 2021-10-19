Роман Ковалев, пострадавший в результате избиения в московском метро, выписался из больницы и желает справедливого наказания для нападавших. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам мужчины, его состояние в целом нормализовалось, но пока не прошли онемение половины лица и давление. Ковалев рассказал, что врачи благополучно восстановили ему положение глаза.

Пострадавший пока не планирует выходить на работу, поскольку ему нужно время на лечение. Он не станет забирать заявление на обидчиков и хочет добиться правосудия в отношении них.

«Это не в деньгах завязано, это моральная сторона. Они не думали, что в принципе делают. Надо до конца додавить, я так считаю», — объяснил Ковалев свою позицию.

Нападение дагестанцев произошло 4 октября в вагоне во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии. Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов набросились на заступившегося за пассажирку Романа Ковалева. Девушка сделала дагестанцам замечание — в ответ они начали ее оскорблять.

Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился.

Мусалаева, Залибекова и Ханмагомедова задержали по горячим следам на станции «Партизанская», против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, и 6 октября всех заключили под стражу на 2 месяца.