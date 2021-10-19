Известного тиктокера объявили в федеральный розыск

Популярного TikTok-блогера из Краснодарского края Алексея Щетинина объявили в федеральный розыск. Согласно подозрениям следователей, он мог совершить убийство и серию краж, сообщает MK.ru.

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Щетинин получил известность после того, как стал героем ролика, который сняла его теща. В нем женщина радостно говорит, что к ней приехал любимый зять, и они будут пить пиво после огорода. Видео моментально разошлось по соцсетям и набрало несколько миллионов просмотров. Позднее мужчина несколько раз появлялся в роликах тещи и жены.

Однако, выяснилось, что Щетинина подозревают в совершении тяжкого преступления. По информации следствия, он имеет отношение к убийству 63-летнего жителя станицы Ахтанизовской. Тело мужчины было найдено на полу в его доме в декабре 2020 года. В то же время из дома пропали драгоценности на сумму 300 тысяч рублей.