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Известного тиктокера заподозрили в убийстве и кражах

Елена Прошина
1 час назад

Популярного TikTok-блогера из Краснодарского края Алексея Щетинина объявили в федеральный розыск. Согласно подозрениям следователей, он мог совершить убийство и серию краж, сообщает MK.ru.

Известного тиктокера объявили в федеральный розыск
Фото: кадр видеокадр видео

Щетинин получил известность после того, как стал героем ролика, который сняла его теща. В нем женщина радостно говорит, что к ней приехал любимый зять, и они будут пить пиво после огорода. Видео моментально разошлось по соцсетям и набрало несколько миллионов просмотров. Позднее мужчина несколько раз появлялся в роликах тещи и жены.

Однако, выяснилось, что Щетинина подозревают в совершении тяжкого преступления. По информации следствия, он имеет отношение к убийству 63-летнего жителя станицы Ахтанизовской. Тело мужчины было найдено на полу в его доме в декабре 2020 года. В то же время из дома пропали драгоценности на сумму 300 тысяч рублей.

Почему дети и молодежь так полюбили TikTok?

Помимо этого, Щетинин подозревается в серии домовых краж. До недавнего времени он не скрывался и активно занимался развитием соцсетей. Однако его жена сообщила полиции, что незадолго до визита представителей правоохранительных органов он пропал. Она утверждает, что они вместе легли спать, а когда она проснулась – муж пропал и больше не выходил на связь.

Происшествия,МВД,Московский комсомолец,
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