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Школьник погиб из-за взрыва мобильного телефона

Газета.Ru
14 минут назад

Школьник из Вьетнама погиб из-за взрыва его мобильного телефона, пишет Mirror.

Школьник погиб из-за взрыва мобильного телефона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел во время онлайн-урока, когда устройство заряжалось от розетки. После взрыва одежда на теле пятиклассника загорелась, а сам мальчик получил тяжелые ожоги.

По информации местных СМИ, в этот момент ребенок был дома один, поэтому на шум прибежали соседи. Они и доставили пострадавшего в больницу, где мальчик скончался через несколько часов, несмотря на все усилия медиков.

Информацию о несчастном случае также подтвердил представитель министерства образования Вьетнама. Пока не сообщается, какая марка телефона была у погибшего ребенка и пользовался ли он оригинальным проводом для зарядки. Полицейские начали расследование, но, по сообщениям журналистов, семья мальчика выступила против следственных действий.

Ранее в Волгограде 11-летний мальчик получил ожоги от загоревшегося в руках сотового телефона. В результате инцидента школьник попал в больницу с травмами кистей.

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