Протестующие захватили зал в испанском музее Прадо

Группа из шести посетителей музея Прадо в Мадриде устроила акцию у полотна "Менины" Диего Веласкеса. Они угрожают покончить с собой, если председатель правительства Педро Санчес не выполнит их требований. Об этом сообщает El Mundo.
Протестующие выступают в поддержку пострадавших от "синдрома токсического масла". Этим термином называют вспышку заболевания, которая произошла в 1981 году из-за массового отравления испанцев рапсовым маслом. Согласно активистам, тогда могли погибнуть около 4 тыс. человек. Количество попавших в больницы исчисляется десятками тысяч.
"Если все эти годы они только и ждали, когда же мы все умрем, чтобы положить конец этой проблеме, то нам придется использовать единственное, что осталось от нашей сократившейся жизни. Мы предоставим им возможность лицезреть наш уход", - заявили протестующие.
Как сообщает источник, в музее Прадо работает полиция. На момент публикации этой новости один из активистов был задержан. Ранее венские музеи открыли аккаунт в OnlyFans в знак протеста против политики соцсетей.