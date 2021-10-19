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Протестующие захватили зал в испанском музее Прадо

Газета.Ru
57 минут назад

Группа из шести посетителей музея Прадо в Мадриде устроила акцию у полотна "Менины" Диего Веласкеса. Они угрожают покончить с собой, если председатель правительства Педро Санчес не выполнит их требований. Об этом сообщает El Mundo.

Протестующие захватили зал в испанском музее Прадо
Фото: @RadioMadrid/Twitter@RadioMadrid/Twitter

Протестующие выступают в поддержку пострадавших от "синдрома токсического масла". Этим термином называют вспышку заболевания, которая произошла в 1981 году из-за массового отравления испанцев рапсовым маслом. Согласно активистам, тогда могли погибнуть около 4 тыс. человек. Количество попавших в больницы исчисляется десятками тысяч.

"Если все эти годы они только и ждали, когда же мы все умрем, чтобы положить конец этой проблеме, то нам придется использовать единственное, что осталось от нашей сократившейся жизни. Мы предоставим им возможность лицезреть наш уход", - заявили протестующие.

Как сообщает источник, в музее Прадо работает полиция. На момент публикации этой новости один из активистов был задержан. Ранее венские музеи открыли аккаунт в OnlyFans в знак протеста против политики соцсетей.

Происшествия,Диего Веласкес,Педро Санчес,
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