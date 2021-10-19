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В России завели уголовное дело из-за смерти солдата-срочника

Lenta.ruиещё 1
10 минут назад

Военный следственный отдел (ВСО) Следственного комитета России (СКР) по Печенгскому гарнизону завел уголовное дело по факту смерти солдата-срочника в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Военное следственное управление по Северному флоту.

В России завели уголовное дело из-за смерти солдата-срочника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), и пока не окончено.

Как сообщил агенству источник в экстренных службах региона, военнослужащий мог умереть от отравления технической жидкостью — бесцветной, со специфическим алкогольным запахом и сладковатым вкусом. По его словам, срочник мог случайно выпить жидкость, которую ранее нашел во время уборки помещений. Отмечается, что солдат ничего не рассказал руководству подразделения, получил отравление и впал в кому.

«Ему пытались помочь в госпитале, однако он скончался спустя месяц после инцидента», — уточнил источник.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее, в сентябре, за два дня в поселке закрытого типа (ЗАТО) Свободный Свердловской области погибли двое срочников. Один заблудился в лесу во время учений, залез на вышку ЛЭП, где его ударило током, и погиб. Второй срочник покончил с собой. Несколько месяцев назад там же погибли два офицера — капитан и старший лейтенант.

Происшествия,СКР,
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