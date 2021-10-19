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Юрист рассказал о домогательствах Билла Гейтса до сотрудницы

Ferra.ru
33 минуты назад

Репутацию Билла Гейтса уже давно подпортили слухи о том, что он плохо обращался с сотрудниками, домогался женщин и водил дружбу с покойным Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в организации проституции и педофилии. Теперь СМИ сообщили, что юристу Microsoft в своё время пришлось надавить на Гейтса, чтобы он прекратил приставать к одной девушке-сотруднице.

Юрист рассказал о домогательствах Билла Гейтса до сотрудницы
Фото: ReutersReuters

Как сообщает Wall Street Journal, в 2008 году главный юрист компании объединился с HR-менеджером, чтобы заставить Гейтса перестать приставать к сотруднице по электронной почте. В те времена Билл был председателем совета директоров Microsoft. Уже тогда компания была осведомлена о его проблемном поведении, если верить сообщениям.

Представитель Гейтса уже заявил, что это всё слухи и ложь. Однако сама Microsoft, похоже, подтвердила, что и электронные письма, и ответ компании на них были правдивыми. «Несмотря на кокетливость, они (прим. письма) не были откровенно сексуальными, но считались неуместными», — сказал журналистам представитель Microsoft.

Происшествия,Билл Гейтс,Microsoft,
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