Юрист рассказал о домогательствах Билла Гейтса до сотрудницы

Репутацию Билла Гейтса уже давно подпортили слухи о том, что он плохо обращался с сотрудниками, домогался женщин и водил дружбу с покойным Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в организации проституции и педофилии. Теперь СМИ сообщили, что юристу Microsoft в своё время пришлось надавить на Гейтса, чтобы он прекратил приставать к одной девушке-сотруднице.

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Как сообщает Wall Street Journal, в 2008 году главный юрист компании объединился с HR-менеджером, чтобы заставить Гейтса перестать приставать к сотруднице по электронной почте. В те времена Билл был председателем совета директоров Microsoft. Уже тогда компания была осведомлена о его проблемном поведении, если верить сообщениям.