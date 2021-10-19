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Очевидцы сняли на видео сильный пожар на юго-западе Москвы

Александр Кузьмин
53 минуты назад

В квартире жилого дома на юго-западе Москвы произошел пожар. Снятые очевидцами кадры происшествия публикует Telegram-канал «Новости Москвы». На записи виден охваченный пламенем балкон.

Возгорание возникло на девятом этаже дома, расположенного на Большой Черемушкинской улице. По данным ГУ МЧС России по городу Москве, из огня спасли шесть человек, двое из них пострадали.

«Горели личные вещи и мебель на площади 30 м2. Из горящей квартиры был спасен 1 человек, из соседней квартиры было спасено еще 5 человек. К сожалению, в результате пожара пострадало 2 человека», – говорится в сообщении ведомства.

К настоящему моменту пожар ликвидирован.

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