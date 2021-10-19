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Внедорожник повис на ЛЭП и обесточил два населенных пункта. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Подмосковье внедорожник протаранил несколько опор ЛЭП и обесточил два населенных пункта. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», опубликовавший видео с места ДТП.

Авария произошла в районе деревни Беляево под Чеховым. По предварительным данным, пострадали два человека. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из участников происшествия получил закрытую черепно-мозговую травму, тупой ушиб брюшной полости, у другого – подозрение на перелом ключицы и закрытая черепно-мозговая травма.

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