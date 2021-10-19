В Петербурге пенсионер напал на врача с ножом в одной из больниц Выборгского района города, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

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"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего пенсионера по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - указано в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 19 октября, в хирургическом отделении - пожилой мужчина напал на врача и ударил медика ножом в грудь. Причина, по которой пенсионер напал на врача, устанавливается следствием. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он был доставлен в реанимацию.