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В Петербурге пенсионер напал на врача с ножом

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

В Петербурге пенсионер напал на врача с ножом в одной из больниц Выборгского района города, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

В Петербурге пенсионер напал на врача с ножом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего пенсионера по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - указано в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 19 октября, в хирургическом отделении - пожилой мужчина напал на врача и ударил медика ножом в грудь. Причина, по которой пенсионер напал на врача, устанавливается следствием. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он был доставлен в реанимацию.

Ранее в Москве трое неизвестных, напав на одном из перекрестков столицы, залили пассажира смесью из перцового балончика в такси и отобрали у мужчины рюкзак с 1 миллионом рублей.

Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,
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