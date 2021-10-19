Вертолет Ми-8 экстренно сел на Таймыре

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 11 человек, совершил вынужденную посадку на Таймыре. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс».

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По данным источника, вертолет сел в нескольких километрах от села Караул. По предварительным данным, находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа живы.

Вертолет совершил удачную посадку, пострадавших нет, со ссылкой на свой источник уточнили «Известия».

Ранее вертолет Robinson R44 упал в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области. Крушение произошло у населенного пункта Бобровское. Перед падением вертолет врезался в высоковольтную линию электропередачи.