Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в поезде с передозировкой

Женщина, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, была обнаружена в поезде Санкт-Петербург — Мурманск, она отравилась таблетками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Ее сняли с поезда медики, которых вызвала поездная бригада. Она наглоталась таблеток, сейчас она в больнице", — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину сняли с поезда в Беломорске в Карелии. В настоящее время следователи устанавливают, как подозреваемая попала на этот поезд, который не идет через Вологду, и где села на него, с какой целью".