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Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в поезде с передозировкой

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Женщина, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, была обнаружена в поезде Санкт-ПетербургМурманск, она отравилась таблетками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в поезде с передозировкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ее сняли с поезда медики, которых вызвала поездная бригада. Она наглоталась таблеток, сейчас она в больнице", — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину сняли с поезда в Беломорске в Карелии. В настоящее время следователи устанавливают, как подозреваемая попала на этот поезд, который не идет через Вологду, и где села на него, с какой целью".

Ранее сообщалось, что подозреваемая находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии. По данным следственного управления СК РФ по Вологодской области, 16 октября 40-летняя Ульяна Ланская заманила к себе в квартиру девочку и убила ее. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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