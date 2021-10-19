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Военный парусник врезался в пешеходный мост в Эквадоре. Видео

Александр Кузьмин
18 минут назад

Бразильский учебный парусник врезался в пешеходный мост в Эквадоре, а один из пришедших ему на помощь кораблей утонул. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

Уточняется, что все произошло вблизи острова Сантай. Судно ВМС Бразилии «Белый лебедь» не справилось с сильным течением и врезалось в соединяющий Гуаякиль с островом мост. Ему на помощь поспешил эквадорский буксир, однако он затонул при выполнении задачи. Никто из членов экипажей не пострадал.

«Белый лебедь» прибыл в Гуаякиль в минувшие выходные для подготовки регаты «Латиноамериканские паруса», которая состоится в 2022 году в честь 200-летия независимости Бразилии.

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