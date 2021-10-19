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Опубликовано видео из квартиры в Вологде, где нашли тело убитой девочки

Александр Кузьмин
46 минут назад

Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры в Вологде, куда похитившая 9-летнюю девочку женщина привела свою жертву. Установлено, что 16 октября 2021 года местная жительница встретила ребенка на улице и привела к себе домой, где впоследствии совершила убийство. Тело девочки было обнаружено в ее квартире в минувший понедельник.

Злоумышленница скрылась с места преступления и покинула Вологодскую область, женщину задержали на территории Карелии. Возбуждено уголовное дело, председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Происшествия,Криминал,Видео,Александр Бастрыкин,СКР,
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