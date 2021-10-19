Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB пожаловался на условия в СИЗО

Основатель и руководитель компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в государственной измене, пожаловался на информационный вакуум в СИЗО. Об условиях содержания в изоляторе Forbes рассказал посетивший его член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

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До Сачкова не доходят газеты, его лишили телевидения, более того, он не может отправлять или получать письма. По словам основателя Group-IB, те 25 писем, которые близкие прислали ему в изолятор, ему не разрешили прочесть, а 17 писем, отправленных самим Сачковым, так и не доставили до адресата.

По словам Хуруджи, из-за этого обвиняемый не может сообщить, что ему нужны теплая одежда, средства гигиены и медикаменты.

Лефортовский суд Москвы отправил основателя Group-IB в СИЗО до 27 ноября. Сачкова заподозрили в госизмене, которая якобы нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).