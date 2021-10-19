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Бразильский военный парусник врезался в мост в Эквадоре

Елена Прошина
40 минут назад

Учебное парусное судно Cisne Branco военно-морских сил Бразилии врезалось в пешеходный мост в Эквадоре, сообщает ТАСС. Видео инцидента размещено на YouTube.

Бразильский военный парусник врезался в мост в Эквадоре
Фото: TwitterTwitter

Сооружение соединяет Гуаякиль с островом Сантай в устье реки. Один из буксиров эквадорского флота, прибывший для оказания помощи бразильскому судну, затонул. Никто из членов экипажей обоих судов травмирован не был. Выясняется причина столкновения.

По сообщению ВМС Бразилии, по предварительным данным инцидент случился из-за сильного течения реки. В настоящее время судно ожидает транспортировки в местную гавань, где ему предстоит ремонт и дополнительная проверка исправности перед уходом домой.

Парусное судно Cisne Branco находилось в Гуаякиле с визитом в рамках подготовки к проведению в Бразилии парусной регаты «Латиноамериканские паруса», приуроченной к 200-летию независимости крупнейшего государства Южной Америки. Мероприятие состоится в 2022 году.

Как пишет пресса, это уже четвертый подобный инцидент с 2017 года. В первом случае 145-метровый пролет моста, ведущего на остров, обрушился. В 2018 году судно столкнулось с другим мостом, соединяющим этот остров с Гуаякилем.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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