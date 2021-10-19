У экс-офицера ФСБ нашли сотни счетов за рубежом

У бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаила Кулюкина и его жены Татьяны, также работавшей в ведомстве, нашли 385 счетов в российских и иностранных банках, открытых как во время службы, так и после того, как они вышли на пенсию, пишет "КоммерсантЪ".

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По данным издания, речь идет о бывшем начальнике 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаиле Кулюкине и его супруге Татьяне Кулюкиной, которая работала в кадровой службу того же отдела.

Как пишет "Ъ" поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО "Оборонпродкомплект" поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ. В итоге у экс-офицера и его жены были обнаружены 385 счетов, но к моменту проверки из них действующими были всего 203 счета, на которых находились в основном суммы от 1,3 до 4,7 млн рублей, а также $43 тыс.

Генпрокуратура посчитала эти средства коррупционным доходом, так как Кулюкин и его жена не отчитывались об этих деньгах. Кроме того, как установило надзорное ведомство, экс-офицер в 2012-2013 годах потратил часть этих средств на покупку двух квартир более чем по 100 кв. метров каждая, которые записал на мать, также он приобрел нежилое помещение.