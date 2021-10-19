Подозреваемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде попала на видео

40-летняя Ульяна Ланская, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки Сони Жаворонковой в Вологде была запечатлена на видео в супермаркете вместе с погибшей. Кадры публикует telegram-канал «RT на русском».

Подозреваемую задержали в Карелии. По данным СМИ Ланская состоит на учете в психдиспансере. Сообщают, что Ульяна находится в невменяемом состоянии.