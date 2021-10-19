Саратовские заключенные отказались от заявлений о пытках

Восемь заключенных ОТБ-1 Саратова, подвергавшихся сексуальному, психическому и физическому насилию в тюремной больнице, отказались от своих заявлений, сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Снежану Мунтян.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, арестанты сообщили о давлении со стороны администраций колоний, иначе «могут быть последствия».

«А люди и так настрадались и не хотят получать новую порцию проблем», — заявила правозащитница.

По ее данным, администрации колоний имеют множество законных методов влияния на судьбу заключенных, среди которых как замечания за нарушение дисциплины или неподчинение.

После ряда взысканий арестантам может грозить изолятор или одиночная камера с условиями гораздо жестче обычных. Мунтян отметила, что шансы обжаловать данные действия крайне малы.

Также юрист сообщила, что шесть из 14 пострадавших намерены составить заявления в СК РФ и прокуратуру, что объясняется их освобождением. Им уже нечего боятся, они не опасаются за свою жизнь и здоровье, отметила Мунтян.